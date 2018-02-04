Взрыв в Ниспоренах: пострадал один человек

Воскресенье началось с ЧП в одном районов Молдовы: получил тяжелые ожоги в результате взрыва в частном доме

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. В воскресенье утром в Ниспоренах прогремел взрыв в частном доме по улице Траян. Как сообщили Sputnik в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, взрыв произошел в ванной комнате жилища, где проводился ремонт.

"Взрыв произошел этим утром в Ниспоренах по причине утечки газа из баллона. Пострадал 36-летний мужчина", — отмечено в сообщении Национального центра скорой медицинской помощи на официальной странице в соцсети Facebook.

По словам пострадавшего, возгорание произошло от непотушенной сигареты. Взрывом его отбросило на несколько метров. В результате инцидента мужчина получил тяжелые ожоги.

"На месте происшествия врачи бригады скорой помощи диагностировали тяжелые ожоги по всему телу. Медики оказали пострадавшему помощь и отвезли его в больницу", — добавили в скорой.