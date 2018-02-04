Тираспольчанин насмерть забил собаку из-за пяти рублей

По факту убийства собаки в Тирасполе рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев — Sputnik, Ирина Ляхова. Собаку по кличке Теса убил 25-летний тираспольчанин, выместив на ней свою ярость, сообщили в пресс-службе МВД Приднсетровья. Драматические события разыгрались в одном из частных домовладений на улице Мира.

"Молодой человек поссорился со своим дедом — пенсионер отказался выдать нигде не работающему внуку 5 рублей. Парень пришел в ярость. Выскочив в коридор, он вытащил пса из будки, которую во время холодов занесли в дом, и забил его ногами до смерти", — рассказали в пресс-службе.

Дать отпор разгневанному молодому человеку 79-летний мужчина и его супруга не смогли. Из дома истязатель сбежал. Пенсионеры вызвали правоохранителей.

По факту жестокого обращения с животным рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Арестованный дает показания.

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