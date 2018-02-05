Убийца Кристины Пархоменко пойдет под суд еще по двум статьям

Один из осужденных по делу о громком убийстве в Страшенах обвинен в изнасиловании и неподчинении администрации тюрьмы

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Прокуроры Кишинева завершили расследование и передали в суд материалы по делу о сексуальном насилии и неподчинении администрации пенитенциара №13. В этих действиях уличили одного из молодых людей, осужденных ранее по делу об убийстве в Страшенах Кристины Пархоменко.

По данным Генпрокуратуры, в ноябре-декабре 2017 года несовершеннолетний преступник изнасиловал сокамерника и избил того. Позже он призывал четырех других заключенных сделать тоже самое.

© Sputnik / Miroslav Rotari В кого из своих убийц была влюблена Кристина Пархоменко

В новогоднюю ночь в камере, где содержались все эти заключенные, был слышен шум. Никакие призывы надзирателей на нарушителя не подействовали. Более того, этот же заключенный напал на двух надзирателей. В итоге было принято решение применить к нему специальные меры.

За содеянное ему грозит еще до 12 лет лишения свободы.

По делу о совершении в Страшенах убийства Кристины Пархоменко проходили четверо подростков — 13, 15, 16 и 17 лет. Двое из них были задержаны в течение нескольких дней после того, как было найдено тело девочки. Их сразу поместили в следственный изолятор. Еще один, не достигший возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность за совершенное преступление, отделался штрафом. Самый старший из них сбежал и был объявлен в розыск. Его задержали на границе с Венгрией.

В апреле 2017 года им вынесли приговор — по 6 лет и 8 месяцев. Однако Апелляционная палата добавила еще два года лишения свободы самому старшему убийце страшенской школьницы 17-летнему Виталию Владу, и год — его сообщнику Анатолию Гулько.

Новые сроки они получили за хулиганство: в суде они демонстрировали неуважение к родителям убитой, а также представителям правопорядка. К тому же, они проходили и по другому делу — жестокому избиению таксиста, — в котором также была поставлена точка правоохранителями.