Серьезное ДТП близ Страшен: полиция опубликовала жуткие фото

От фотографий с места этого жуткого ДТП стынет кровь: езда по встречке, не пристегнутые ремни безопасности и, как следствие - лобовое столкновение, приведшее к гибели водителя и тяжелым травмам пассажира

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Страшное ДТП произошло в понедельник в селе Реча близ города Страшены. Как сообщили в пресс-службе полиции, в автомобиль модели Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 54-летний житель села Зубрешты, въехала легковушка Volkswagen Polo, передвигающаяся по встречке.

По данным правоохранительных органов, столкновение произошло лоб в лоб. В результате ДТП 31-летний водитель легковой машины — житель села Реча — погиб на месте, а его пассажир получил ранение в область шеи. В полиции сообщили, что ни погибший мужчина, ни пассажир Volkswagen Polo не были пристегнуты ремнями безопасности.

"С сожалением констатируем, что некоторые водители продолжают игнорировать и не соблюдать правила дорожного движения. Некоторые продолжают не пристегивать ремень безопасности, когда садятся за руль", — отмечено в сообщении полиции.

Полиция сопроводила эту информацию фотографиями, на которых запечатлены ужасные последствия этого ДТП.