Кошмарный бизнес на торговле людьми в Кишиневе: дело передано в суд

Бизнес на молдавских девочках: как в Кишиневе несовершеннолетних заставляли заниматься проституцией

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Молдавская прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила уголовное преследование и передала в суд дело в отношении мужчины и его подруги в совершении преступлений, связанных с торговлей детьми и трафиком людей.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь В Молдове осужден экс-замглавы Центра по борьбе с торговлей людьми

В ходе следствия установлено, что обвиняемые на протяжении мая-сентября 2017 года снимали квартиры в Кишиневе, где заставляли заниматься проституцией двух несовершеннолетних девочек 15 и 16 лет, соответственно, и еще одну женщину. Клиенты жартвам находились в сети. Обвиняемые размещали и периодически обновляли объявления на одном из популярных в Молдове онлайн сервисов.

Секс-рабство: каковы причины торговли людьми в Молдове>>>

Как сообщили в прокуратуре, жертвам торговли людьми оказана необходимая психологическая и юридическая помощь.

Если вина фигурантов дела будет доказана, то им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.