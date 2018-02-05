Страшное ДТП: легковушка столкнулась "лоб в лоб" с фурой

ТИРАСПОЛЬ, 5 фев — Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на 19-м километре автодороги Тирасполь-Каменка, столкнулись легковой автомобиль и фура, один человек пострадал, один — погиб, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

"Уже известно, что 22-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в сторону села Малаешты, выбрал небезопасную скорость и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с большегрузом марки DAF", — отметили в пресс-служб.

Водитель фуры — 60-летний житель села Варница уйти от удара вправо, но ему это не удалось. Грузовик развернуло поперек дороги. Как утверждает водитель автомобиля DAF, "легковушка неслась навстречу на бешеной скорости".

В результате травм, несовместимых с жизнью, водитель Mercedes погиб. Тело мужчины из машины при помощи специальной техники пришлось извлекать спасателям. 24-летний пассажир, находившийся в момент аварии на переднем сиденье легкового автомобиля, госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу города Тирасполь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.