Как орудуют кишиневские карманники в транспорте: откровения жертв

Опасные улицы Кишинева: поездка в столичном общественном транспорте может оставить без кошелька: как работают карманники

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с преступлениями в общественных местах и в городском транспорте инспектората полиции Кишинева задержали за карманную кражу 38-летнего столичного жителя.

"Инцидент произошел в маршрутке №121 на улице Петрикань, когда мужчина тайком вытащил из сумки 56-летней столичной жительницы кошелек, в котором находились документы и две тысячи 200 леев", — сообщили в полиции.

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Как рассказала пострадавшая, она не обратила внимания на мужчину и даже не почувствовала, что ее обокрали, так как в транспорте было многолюдно.

"Узнала о произошедшем только тогда, когда мне позвонили из полиции и сообщили, что нашли мой кошелек", — рассказала женщина.

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Сотрудники правоохранительных органов установили причастность задержанного к другому эпизоду, который произошел 30 января. Он подозревается в том, что вытащил из кармана куртки кошелек, в котором находились деньги, документы и материальные ценности на общую сумму в три тысячи 400 леев.

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"Села около 15.00 в троллейбус №23 на остановке возле IceBravo. Заметила, что мужчина задел карман моей куртки, после чего сразу вышел из троллейбуса. На следующей остановке я обнаружила, что у меня пропал кошелек", — сказала пострадавшая девушка.

Мужчина помещен в изолятор дирекции полиции муниципия Кишинева на 72 часа. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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