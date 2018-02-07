Видео: карточный долг едва не привел к смерти заключенного в Молдове

Заключенному угрожали сокамерники за то, что он проигрался в азартные игры

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Семь человек будут проходить обвиняемыми по делу о шантаже.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, мужчины в возрасте от 31 до 42 лет, получили 65 тысяч леев от заключенного одной из тюрем на юге страны. Четверо из подозреваемых также являются заключенными, еще троих, жителей Леова и Новых Анен, задержали на 72 часа.

Информацию о том, что заключенный стал объектом шантажа других, с позволения сказать, товарищей по несчастью, полиция получила в мае 2017 года. С 2015 по 2017 год мужчине угрожали физической расправой и даже смертью, если не заплатит за свое спокойствие. Оказалось, что причина "наезда" — долг проигравшего в азартные игры.

© RIA Novosti. Anton Denisow Сразу пять педофилов из Кишинева получили тюремные сроки

От тюрьмы до штрафа в сотни тысяч леев — одна взятка >>>

Плату за безопасность близкие жертвы передавали родственникам мучителей на свободе из рук в руки, а также путем банковских переводов.

Было проведено 10 обысков, из которых часть прошла в трех тюрьмах. В результате этих мер были обнаружены важные улики, так сказать, в ассортименте.

За подобные преступления виновных могут посадить на 10 лет.