Осторожно, еда: что попадает на прилавки магазинов и рынков Молдовы

Опасные колбасы: в Яловенском районе на предприятии по производству копченостей выявили серьезные нарушения

КИШИНЕВ, 8 фев — Spurnik. Сотрудники полиции обнаружили серьезные нарушения санитарных норм на одном из предприятий в Яловенском районе, которое специализируется на производстве колбас и копченостей.

В частности, по данным полиции, колбасы продавались без документов о происхождении. На некоторых копченостях не была указана дата изготовления.

"В отделе производства и складских помещениях частично отсутствовала вентиляционная система", — сообщили в инспекторате.

Кроме того, специалисты выявили несоответствия между транспортируемым товаром и данным, включенными в сопроводительные листы. Таким образом, полиция изъяла 1205 килограммов колбас до получения лабораторных результатов.

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По данным фактам составлены протоколы по статье 196 п. 10 "Нарушение ветеринарно-санитарных правил и норм" и по статье 80 п. 2 "Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм". Согласно действующему законодательству виновным грозит штраф в размере 450-1200 леев.