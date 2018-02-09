Коррупция в Молдове: вы связались не с тем адвокатом

В Кишиневе адвокат получил 2000 евро от фигурантки гражданского дела в обмен на обещание "помочь"

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. В Кишиневе задержан адвокат по подозрению в извлечении выгоды из влияния.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Коррупция в тюрьмах Молдовы - новый шокирующий случай

По данным пресс-службы генеральной прокуратуры, причиной для возбуждения уголовного дела послужило заявление некоего лица, заявившего о незаконных действиях подозреваемого.

Следствие считает, что адвокат получил от своей клиентки 1000 евро в обмен на обещание повлиять на решение суде суда столичного сектора Центр, чтобы рассматриваемое ими дело не возымело статус уголовного, а осталось в разряде гражданских.

Румынский журналист, "обличавший" Sputnik, попался на взятке >>>

За техническую экспертизу и вынесения необходимого по ней решения адвокат затребовал у женщины еще 500 евро. А потом еще 500 евро ему понадобились якобы на заключение по экспертизе, дабы постановить, что аварийное состояние недвижимости, фигурирующей в гражданском деле, стало результатом подтопления дождевыми водами.

За подобные преступления законодательство предусматривает до 4000 условных единиц штрафа или до шести лет тюрьмы.

Дело уже прошло через суд первой инстанции, и теперь его будут рассматривать в Апелляционной палате Бельц.