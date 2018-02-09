Уловки продавцов на рынке Кишинева: что пытаются подсунуть покупателям

Опасная еда - на Центральный рынок Кишинева поставлялось мясо, перевозившееся в антисанитарных условиях, - принято решение уничтожить сомнительный товар

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Сотрудники столичной полиции провели рейд на Центральном рынке Кишинева, проверив работу экономических агентов, специализирующихся на продаже мясной продукции.

"Представители органов правопорядка констатировали, что экономические агенты и физические лица перевозили свинину в антисанитарных условиях, не соблюдая температурный режим", — сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Кроме того, торговцы не смогли представить все необходимые документы о происхождении и качестве мяса, а также документы, разрешающие заниматься этим видом деятельности.

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В результате полиция изъяла тысячу 468 килограммов свинины и 189 килограммов копченостей. По решению агентства по продовольственной безопасности Молдовы продукция подлежит уничтожению.

Составлены протоколы и выписаны штрафы на общую сумму в 22 с половиной тысячи леев.