Офицер войск карабинеров Молдовы задержан за взятки

Замкомандира батальона карабинеров получил две взятки от подчиненных в обмен на весьма ценную услугу - сообщает прокуратура

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Заместитель командира второго мобильно-оперативного батальона при главном штабе воинской части № 1002 войск карабинеров МВД Молдовы был задержан в пятницу по подозрению во взяточничестве.

По данным пресс-службы генеральной прокуратуры, с ноября по декабрь 2017 года задержанный вымогал и получил от своего подчиненного 150 евро за предоставление разрешения на отпуск на пять дней.

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В тот же период другой подчиненный заплатил задержанному 300 евро за разрешение на пятидневный отпуск в обход установленного графика.

За подобные преступления закон предусматривает наказание до семи лет тюрьмы и до шести тысяч леев штрафа с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.