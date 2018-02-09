Шокирующая схема по продажам лекарств в Молдове: десятки задержанных

В Молдове за коррупцию задержаны 20 человек, среди которых сотрудники сферы здравоохранения и экономические агенты фармацевтических сетей: пациентам навязывали определенные препараты

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. К концу рабочей недели в Молдове задержаны 20 человек, среди которых сотрудники сферы здравоохранения и экономические агенты фармацевтических сетей. Они подозреваются в пассивной и активной коррупции, а также превышении служебных полномочий. Речь идет о деле, связанном с коррупционной схемой, согласно которой агенты по продажам фармацевтических компаний договаривались с некоторыми врачами продвигать те или иные медицинские товары.

Согласно материалам дела, представители фармацевтических компаний находили врачей и убеждали их назначать за некое вознаграждение пациентам определенные лекарства, находящиеся в запасах аптек. В свою очередь, сотрудники медико-санитарных учреждений указывали назначили свои пациентам препараты, а также аптеку, в которой их можно приобрести.

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"За оказанные услуги сотрудники медучреждений систематически получали различные суммы денег, ценности или им оплачивали поездки за границу. Зарегистрированы и случаи, когда агенты по продажам настаивали на том, чтобы врачи выписывали пациентам побольше медикаментов из-за того, что приближалась дата, когда истекает срок годности продукции", — отметили в НАЦ.

Там сообщили, что в этом же деле расследуются действия некоторых членов Совета по компенсируемым медикаментам из фондов обязательного медицинского страхования, которые включали или оставляли определенные фармацевтические продукты в Списке компенсируемых медикаментов. Это, как подчеркивают в НАЦ, это делалось вопреки Положению о механизме включения медикаментов в систему компенсации из фондов обязательного медицинского страхования.

В соучастии с фармацевтическими компании подозреваются и некоторые представители Фармацевтической GPP инспекции при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям. Предполагается, что они предоставили фармацевтическим компаниям информацию о проверках, которые планирует проводить Агентство, а также заверяли их в том, что они не будут санкционированы, даже если будут обнаружены некоторые нарушения.

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"Следствие продолжается для выявления остальных лиц, включая чиновников, врачей и представителей фармсетей, включенных в эту схему. На данный момент задержаны 12 сотрудников медучреждений (из Кишинева, Кагула и Единец) и 8 представителей фармкомпаний (из Кишинева)", — подчеркнули в НАЦ.

Согласно местному законодательству, врачам, если их вина будет доказана, грозит до 10 лет лишения свободы, а представителям фаркомпаний — до 6 лет тюрьмы.