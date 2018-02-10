Открыто уголовное дело на вандалов, осквернивших мемориал в Леушенах

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В Хынчештском районе буду расследовать факт осквернения созданного у Леушен мемориала советским войнам, освобождавшим Молдову, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Получил ответ из Генерального инспектора полиции Хынчештского района. 1 февраля 2018 года по факту надругательства над воинским мемориалом "Виктория" у села Леушены Хынчештского района заведено уголовное дело по статье 288 Уголовного кодекса Республики Молдова "Вандализм". О результатах расследования будет сообщено дополнительно. Очень жаль, что преступников не удалось задержать по горячим следам, и сегодня они, хоть и анонимно, боясь показывать лица, но кичатся своими "подвигами", раздавая интервью", — отметил Петрович.

Подробно о создании в Молдове и осквернении в начале 2018 года трех мемориалов Великой Отечественной войны вы можете прочитать здесь >>>