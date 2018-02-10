Авария в Кишиневе: автомобиль сбил светофор

Столкновение двух машин, одна из которых после сбила светофор, произошло этим утром

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В молдавской столице утром 10 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей вылетел с дороги и сбил светофор.

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Инцидент произошел на Ботанике, на перекрестке улицы Индепенденцей и бульвара Траян.

По словам очевидцев, 45-летний водитель автомобиля "Dacia" нарушил правила и врезался в "Renault Megane", за рулем которого находился 38-летний мужчина. От столкновения второе авто вылетело на тротуар и сбило светофор. К счастью, водитель отделался царапинами.

Полиция разбирается в случившемся, сообщая, что наказание нарушителю еще предстоит установить.