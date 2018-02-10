Стрельбу на Ботанике устроили сотрудники частной охраны: что говорит полиция

Двух частных охранников, которые в нетрезвом состоянии устроили в Кишиневе стрельбу, арестовали, а их фирму проверят

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Главное управление общественного порядка Генинспектората полиции проверит деятельность частной охранной организации, двое сотрудников которой устроили стрельбу в столичном секторе Ботаника. Об этом в субботу сообщили в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в пятницу вечером на бульваре Дачия. На место происшествия прибыла опергруппа Инспектората полиции Ботаники. Они выяснили, что двое одетых в служебную форму охранников в нерабочее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорили с водителем. Проезжая мимо он задел одного из них зеркалом авто.

В результате охранник достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в плечо 24-летнего водителя, а еще раз — в глаз пассажира авто, которого госпитализировали.

Поднятые полицией документы указывают, что у агрессора нет табельного оружия. Происхождение пневматического пистолета, который изъяли после случившегося, предстоит установить в ходе расследования.

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На месте происшествия оказался еще один охранник, который пришел встретить товарищей. Выяснилось, что он уже 8 месяцев работает в этой частной организации, но до сих пор не прошел курсы по подготовке, а должен сделать это лишь в марте. Несмотря на это ему выдали служебное оружие, которого в момент ЧП у него при себе не было.

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По факту случившегося откроют уголовное дело. Двух охранников арестовали на 72 часа, а третьего заслушали в качестве свидетеля.

Руководство охранной компании намерено уволить участвовавших в конфликте сотрудников.

Вместе с тем, полиция проведет проверку на фирме и, скорее всего, издаст предписание об устранении нарушений в течение 30 дней. Если это требование проигнорируют, то у фирмы могут отозвать лицензию.

По закону, охранникам разрешено носить рабочую форму только на службе. При этом они не имеют права этого делать в нерабочие часы. Кроме того, все сотрудники должны проходить специальные курсы подготовки до приема на службу, либо сделать это в течение трех месяцев с момента трудоустройства.