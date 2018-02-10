Полицейский найден мертвым в Кишиневе

В субботу в столичном парке обнаружили бездыханное тело сотрудника правоохранительных органов с огнестрельным ранением

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Кишиневский полицейский найден мертвым 10 февраля в столичном секторе Чеканы. Информацию об этом подтвердили в Генеральном инспекторате полиции.

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Как сообщили в правоохранительных органах, 45-летнего сотрудника управления полиции Кишинева нашли с огнестрельным ранением в парке на улице М. Садовяну.

"Он выстрелил себе в голову из служебного оружия", — сказано в сообщении полиции.

Пистолет "Taurus PT22", который хранился на законных основаниях, нашли рядом с телом погибшего.

Другие данные по этому делу правоохранители обещают представить позже.