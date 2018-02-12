Поляк хотел "купить" молдавского таможенника

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Перевозивший крупную партию анаболиков гражданин Польши был задержан в пункте пропуска Леушены после неудачной попытки дать взятку таможеннику. Об этом сообщили в понедельник в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) страны.

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По информации ведомства, иностранец хотел провезти через границу крупную партию контрабандных анаболиков – 10 тысяч таблеток и 1385 ампул.

Все это он тщательно спрятал, но товар все равно нашли.

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Чтобы избежать санкций, нарушитель попытался "купить" таможенника за 200 евро.

За это его задержали и поместили в изолятор полиции. Антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело. Согласно действующему законодательству, иностранца могут посадить в тюрьму на срок до 6 лет и оштрафовать на 2-4 тысячи условных единиц.