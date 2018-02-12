Полторы тонны сомнительной рыбы "уплыли" с прилавков Центрального рынка

Почти полторы тонны живой рыбы уничтожено из-за того, что у торговцев Центрального рынка Кишинева не было документов на груз

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Сотрудники столичной полиции продолжают проводить рейды на территории, прилегающие к Центральному рынку Кишинева, в целях борьбы с незаконной торговлей.

"Группа лиц по предварительной договоренности организовала незаконную схему по ввозу в Молдову из Украины свежей рыбы — карася. Торговцы не смогли предоставить необходимые документы о происхождении и качестве живой рыбы, а также другие документы, разрешающие заниматься данной деятельностью", — отметили в полиции.

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Сообщается, что торговцы пытались сбежать от полиции, однако были задержаны. В результате рейдов изъято тысяча 400 килограммов живой рыбы.

"Согласно решению специалистов муниципального управления по продовольственной безопасности рыба не приемлема для потребления человеком. Изъятый груз доставили на специализированное предприятие и уничтожен", — сообщили в полиции.

По данным фактам составлен протокол. Вынесено решение об уплате штрафа в размере 4500 леев.