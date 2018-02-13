Полкило марихуаны пытались вывезти из Молдовы в Румынию

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники Таможенной службы Молдовы пресекли канал контрабанды наркотиков в большом объеме.

По данным Таможенной службы, были задержаны двое жителей Хынчештского района, пытавшихся незаконно вывезти из Молдовы через КПП "Леушень" 420 граммов марихуаны. Инцидент произошел пятого февраля. Наркодилеры перевозили "груз" в микроавтобусе, двигавшемся по маршруту Кишинев-Бухарест.

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Задержанные помещены под домашний арест, на них заведено уголовное дело, и теперь им грозит до 10 лет тюрьмы.