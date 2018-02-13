Пять человек задержаны после обысков в мэрии Кишинева

Как стало известно Sputnik, НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски по многочисленным адресам в Кишиневе, в том числе в мэрии столицы и Территориальном кадастровом офисе: это связано с делом о нарушениях, совершенных группой лиц в области строительства

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. В результате проведенных в примэрии Кишинева обысков задержаны пять человек, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

© Sputnik / Miroslav Rotari Что стало причиной обысков в мэрии Кишинева

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Ранее Старински сообщала, что НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят обыски по многочисленным адресам в Кишиневе, в том числе в примэрии столицы и Территориальном кадастровом офисе Кишинева.

Следственные мероприятия связаны с делом о нарушениях, совершенных группой лиц в области строительства.

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"Пять человек задержаны сегодня в результате обысков по делу о нарушениях в строительной сфере", — сказала собеседница.

По словам Старински, они подозреваются в попытке влияния на чиновников для извлечения собственной выгоды.

Операция антикоррупционных структур еще не завершена.