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Больница

В Кишиневе врачи довели роженицу до некроза ноги

© Sputnik/ Evghenii Panasenco
Происшествия
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Женщина приехала из Бельц в Кишинев рожать, а в итоге заработала сильный ожог ноги, который врачи отказались лечить

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В редакцию Sputnik Молдова поступило письмо от женщины, которая рассказала о произошедших с ней в Кишиневе в буквальном смысле слова злоключениях. По словам автора письма, причина возникших проблем — профессиональная халатность и полное человеческое безразличие со стороны некоторых представителей медицинского персонала.

Младенец
© PIXABAY / jakobking85
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Во избежание каких-либо разговоров о предвзятости мнения, приводим здесь это письмо практически без купюр.

"В начале декабря 2017 года меня, с подтеканием вод на седьмом месяце беременности, отвезли на "скорой" из Бельц в Кишинев. Причина перевода такова — у меня была только 30-я неделя беременности, а в Бельцах по регламенту можно лежать в отделении патологии с 32-й недели.

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Дорога на "скорой" в Кишинев была ужасной — никакой ароматизации салона машины. Меня сильно растрясло, и, когда мы, наконец, доехали, вытекли почти все воды. В больнице (далее указывается наименование медицинского учреждения — ред.) мне удалось выдержать ещё неделю беременной. Именно выдержать, потому что на меня оказывалось постоянное давление — врачи хотели уже через 48 часов сделать кесарево сечение. Мне специально отменяли антибиотики, постоянно собирали консилиумы и давили на меня, хотя я консультировалась и знаю точно, что беременность с подтеканием вод можно сохранять, если нет инфекции, и ребеночку хватает воды. У меня не было никаких показаний к срочному кесареву сечению, так как ребёнку и мне ничего не угрожало.

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В итоге, 11 декабря я все-же согласилась на операцию, опять же под давлением, так как мне угрожали, что меня … поведут смотреть на женщину без матки!

Сделали "кесарево", ребёнок родился здоровым, хоть и семимесячным. Отхожу я от наркоза, ребёнок лежит в реанимации, я — в палате. Но у меня начинает жутко болеть нога. Да, именно нога, а не место операции. А все потому, что на ней по неизвестной до конца причине оказался ожог! После этого меня три раза переводили в разные палаты, без каталки, своим ходом. Мало того, даже никто не зашёл осмотреть меня, пока я сама себе не вызывала врача. Мне пришлось идти на пост уже через час после того, как я отошла от наркоза — через весь коридор.

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Пришёл врач, потом другой, и так передо мной стояли восемь человек, фотографировали мою ногу и… искали в интернете, что же это может быть!..

В итоге они оставили все, как есть, и сказали, что утром придёт хирург. Версий того, что происходит с моей ногой, было много, только все они оказались бредовыми. К примеру, так как меня за два месяца до того укусил клещ, то, видимо, он и выскочил именно в операционной. Бред!

Беременная женщина, архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Thomas Pompernigg / Ich bin schwanger!
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Утром пришел хирург, но он тоже не отнесся серьёзно к проблеме, сказав, что ничего страшного не происходит — "Промывай фурацилином!". В течение недели заходили врачи, но с ногой лучше не становилось, Говорили: "Ничего страшного, обрабатывай левомеколем". Его мне, кстати, пришлось покупать самостоятельно.

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Все это время мне приходилось несмотря на боль в ноге и операцию, ходить через каждые три часа кормить ребенка. Спускаться нужно было на три этажа и идти через холодный коридор. В реанимации, где лежал ребенок, на меня никто из персонала даже смотреть не собирался. Потому что все хотели денег! В итоге прошла неделя, с ногой ничего не решилось. Моего ребёнка решили перевести в детское отделение, ну и меня, естественно, тоже вместе с ним. Я спросила: "Как же вы хотите меня перевести, если я на ногу наступать не могу из-за вашей халатности?!"

Тогда в больнице меня решили оставить на прежнем месте, чтобы я не поднимала шума. Но в детской реанимации отказались смотреть за моим ребёнком.

Мама с ребенком, архивное фото
© Sputnik/ Игорь Зарембо
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Меня все-же уговорили перейти в детское отделение, обещали, что будут приходить и делать перевязки на больной ноге. Но, как только я подписала необходимые бумаги, все перевернулось с ног на голову, и теперь не они ко мне, а я к ним ходила.

В детском отделении было невыносимо холодно. Но врач у моего малыша Людмила Валерьевна оказалась очень хорошей. За две недели, что я там лежала, за ребёнком действительно смотрели, и денег никто не просил.

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Первую неделю ходила я в родильное отделение на перевязки, а потом меня отправили к хирургу детской больницы. Приходилось с больной ногой опять подниматься пешком на этажи. В итоге на ноге начался некроз. Меня с больной ногой так и выписали, лечить поврежденное место придется за свой счет.

Вот уже два месяца я отхожу от перенесенного ужаса. Добиваться компенсации от врачей и медсестер, допустивших халатность, у меня возможности нет — надо всю себя теперь посвятить ребенку. Но хочется, чтобы люди знали, что творится с нашей медициной. Поэтому и написала вам в редакцию".

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Теги:
некроз, ожог, родильный дом, недоношенный ребенок, нога, роддом, ребенок, медицина, Бельцы, Кишинев, Медицина и здоровье
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