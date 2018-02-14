ДТП в Бендерах окончилось стрельбой и гибелью человека

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – Sputnik, Ирина Ляхова. Свое 65-летие житель Бендер отметил кровавым инцидентом, устроив стрельбу в микрорайоне Борисовка, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья. Известно, что мужчина совершил ДТП по улице Пионерской, а после скрылся с места происшествия.

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"Отъехав примерно на 200 метров, виновник аварии остановился, увидев прохожих, которые, предположительно, предложили ему свою помощь. Но внезапно между мужчинами возник конфликт. В качестве аргумента для отстаивания собственной правоты 65-летний бендерчанин применил помповое ружье, выстрелив в одного из оппонентов (впоследствии раненый скончался в больнице)", — поясняют в пресс-службе МВД.

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Как сообщили в правоохранительных органах, тревожное сообщение поступило в дежурную часть УВД города Бендеры около семи часов вечера. Выехавшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны столкнулись с вооруженным сопротивлением. Пытаясь скрыться, подозреваемый начал прицельно стрелять в стражей порядка, после чего забаррикадировался в полуподвальном помещении жилого дома № 3.

На улицу Бендерского Восстания были направлены милицейские экипажи и следственно-оперативная группа. Во избежание жертв прилегающую территорию оцепили, движение транспорта остановили. На уговоры прекратить противоправные действия и сдаться – мужчина не реагировал.

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"К месту происшествия прибыли спецподразделение МВД, и министр внутренних дел Руслан Мова лично вел переговоры со злоумышленником. Спустя два часа было принято решение приступить к захвату вооруженного преступника. Спецоперация прошла успешно. Никто не пострадал", — отмечают в пресс-службе.

В настоящий момент задержанный находится в УВД города Бендеры, дает показания. Что стало причиной неадекватного поведения мужчины в день его юбилея – предстоит выяснить следствию.