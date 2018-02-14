Бизнес на неизлечимо больных: как работают некоторые врачи в Кишиневе

Врачи-рвачи, или бизнес, построенный на цинизме: как некоторые кишиневские медики зарабатывают на неизлечимо больных пациентах

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Врач-уролог Онкологического института в Кишиневе задержан по подозрению во взяточничестве, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

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По словам заявителя, месяц назад врач потребовал семь тысяч леев (примерно 400 долларов) за госпитализацию и срочное хирургическое вмешательство (операцию).

Как отмечено в сообщении НАЦ, при выписке медик потребовал заплатить за операцию, а также за назначение дальнейшего лечения до полного выздоровления пациента.

Как отметил заявитель, у него не было столько денег, и он отдал врачу две тысячи леев. Однако медик подчеркнул, что выписка произойдет только после оплаты полной суммы денег.

"НАЦ инициировал уголовное дело по факту пассивной коррупции, а 13 февраля врач был задержан в момент получения второго транша суммы. Сотрудник Онкоинститута задержан на 72 часа и находится в изоляторе антикоррупционного центра", — сообщили в ведомстве.

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Если его вина будет доказана, то ему грозит тюремный срок и лишение права практиковать до 10 лет.