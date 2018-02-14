Суд вынес решение по делу о жестоком убийстве на севере Молдовы

Суд вынес решение по делу о зверском убийстве сотрудника автозаправки в одном из районов на севере Молдовы: какие сроки получили обвиняемые

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Чудовищное убийство в Единецком районе Молдовы: двое пьяных мужчин зарезали сотрудника автозаправки, чтобы выкрасть деньги из кассы, а их там не оказалось. Суд приговорил их 18 и 20 годам тюрьмы в пенитенциаре закрытого типа за умышленное убийство человека, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы.

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По данным следствия, рано утром 24 апреля 2017 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к оператору ночной смены на заправочной станции в селе Брынзены.

"Они решили убить жертву и выкрасть деньги из кассы автозаправки. Обвиняемые нанесли мужчине множественные ножевые ранения. Затем они начали искать деньги, однако ничего не нашли и покинули место преступления. Тело жертвы обнаружил спустя несколько часов коллега по работе, который сразу же вызвал полицию", — сообщили в прокуратуре.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемых спустя неделю после убийства. До вынесения судебного решения они находились под арестом. Приговор может быть обжалован.