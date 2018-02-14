Еще одна жертва гриппа в Молдове: умер 17-летний юноша

Сухой кашель, на который сначала практически не обратили внимание, привел к смерти молодого человека в Кишиневе

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы подтвердили смерть 17-летнего юноши, временно проживавшего в столице республики. Инцидент зарегистрирован 13 февраля 2018 года.

"Ранее, 12 февраля, он обратился в службу скорой помощи. Врачи оценили его состояние здоровья как крайне тяжелое с признаками инфекционно-токсического шока и температурой 38,3", — отметили в Минздраве.

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В ведомстве пояснили, что в 19.51 его отвезли в детскую больницу "В. Игнатенко" с диагнозом инфекционно-токсический шок, двухсторонняя бронхопневмония, дыхательная недостаточность, кардиореспираторная недостаточность четвертой степени, токсико-инфекционная кардиопатия, острая почечная недостаточность, грипп и т.д. Пациента срочно госпитализировали в реанимационное отделение, где сразу же были предприняты меры по сердечно-легочной реанимации.

"Несмотря на все, состояние подростка ухудшалось — увеличилась тканевая гипоксия (кислородное голодание клеток тканей организма — ред.), нарушение кровообращения и в 08.25 13 февраля была констатирована биологическая смерть", — отметили в пресс-службе министерстве.

По словам бабушки скончавшегося, примерно 8-9 февраля у внука появился сухой редкий кашель, но мальчик был активным и к врачу решили не обращаться, а уже 12 февраля утром появились озноб, слабость и температура до 38,5.

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"Результат вирусологического исследования взятого биологического материала показал наличие РНК вируса гриппа типа B. Проводится судебно-медицинская экспертиза", — отметили в Минздраве.

Всего, по данным ведомства, в стране лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания гриппом из 111, которые вызвали подозрения.

Специалисты обращают внимание на необходимость при возможности избегать скопления людей, а также рекомендуют проветривать помещения. "При появлении первых симптомов простуды необходимо сразу обращаться к семейному врачу, временно изолировать больного, использовать защитные маски, проводить влажную уборку дезинфицирующими средствами и придерживаться лечения, назначенного медиком", — подчеркнули в Минздраве.