Уролог из Онкоинститута попался на взятке

Уролог из Онкоинститута, по данным НАЦ, затребовал у пациента 7000 леев за операцию

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Врач-уролог из Онкологического института в Кишиневе был задержан по подозрению в коррупции.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, около месяца назад медик потребовал у больного семь тысяч леев за срочное хирургическое вмешательство и подготовку документов, необходимых для этих врачебных действий.

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Не имея при себе всей затребованной суммы, больной передал врачу две тысячи леев. Но уролог заявил, что, пока у него в кармане не окажется остальная часть суммы, он ничего для этого не сделает.

Теперь задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.