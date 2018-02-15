ДТП в Молдове: легковушка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

Легковушка столкнулась "лоб в лоб" с грузовиком в Теленештском районе в центральной части Молдовы: два человека погибли и еще один пострадал

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Четверг начался в Молдове с дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека и еще один пострадал. Инцидент произошел на трассе Сэрэтений Векь близ села Вережень Теленештского района.

По предварительной информации, 57-летний житель села Тырнова Единецкого района, находившийся за рулем автомобиля модели "Fiat Seicento" и следовавший в направлении Кишинева, не справился с управлением и столкнулся "лоб в лоб" с грузовиком Iveco, который следовал в Бельцы.

"В результате столкновения водитель и 53-летняя пассажирка погибли на месте, а еще один пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами. Полиция находится на месте происшествия для установления всех обстоятельств", — добавили в полиции.

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