Загадочная смерть в Кишиневе на День Влюбленных

В квартире на Рышкановке 14 февраля нашли мертвое тело девушки.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Полиция столичного сектора Рышкановка расследует трагедию, о которой стало известно в среду, 14 февраля, в День всех влюбленных.

В одной из квартир в шкафу нашли тело 25-летней жительницы Кишинева.

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Сообщается, что ее обнаружила мать девушки. Установлено, что смерть девушки наступила в результате повешения. Следователи не исключают версию самоубийства, однако предсмертной записки девушка не оставила.

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По словам матери погибшей, недавно дочь впала в глубокую депрессию.