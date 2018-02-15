Загадочная смерть в Кишиневе на День Влюбленных

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Полиция столичного сектора Рышкановка расследует трагедию, о которой стало известно в среду, 14 февраля, в День всех влюбленных.
В одной из квартир в шкафу нашли тело 25-летней жительницы Кишинева.
Сообщается, что ее обнаружила мать девушки. Установлено, что смерть девушки наступила в результате повешения. Следователи не исключают версию самоубийства, однако предсмертной записки девушка не оставила.
Трагедия в Молдове: убил жену, а затем совершил самоубийство >>>
По словам матери погибшей, недавно дочь впала в глубокую депрессию.