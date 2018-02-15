Как в Кишиневе обокрали церковь: о дерзкой краже рассказал священник

Священник одной из кишиневских церквей рассказал о том, как ограбили его приход, а также о том, что вынесли воры.

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В Кишиневе задержали 23-летнего жителя Теленештского района по подозрению в краже денег из урны для пожертвований в одной из столичных церквей, сообщили в пресс-службе инспектората полиции.

Инцидент произошел в конце января этого года в церкви столичного сектора Чеканы, которая, к слову, не достроена, но уже принимает прихожан.

"Утром, в семь часов, я пришел для проведения литургии. Когда открыл калитку, увидел, что двери церкви распахнуты. Я расстроился и сразу пошел в полицию. Заявил, что кто-то пробрался в церковь", — рассказал священник.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кража в Молдове: воры вынесли из дома ценности на полмиллиона

По его словам, вернувшись на место происшествия с сотрудниками полиции, обнаружили, что внутри церкви царил полный беспорядок.

"Все было перевернуто. Увидели разбитое стекло форточки. В алтаре тоже все было открыто и разбросано. Некоторые кресты, религиозные предметы, а также деньги, которые там находились, исчезли… Когда вышли на улицу, я нашел на подоконнике крест, который мы носим на груди. Возможно, что, когда он (вор) перелезал через окно, крест упал и остался там лежать", — отметил батюшка.

В полиции отметили, что на допросе молодой человек признал свою вину.

"В ходе следствия установлено, что сознавшийся в краже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Полиция проверяет его причастность к другим кражам, зарегистрированным в столице и на всей территории страны, в том числе его причастность к совершению грабежа", — сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 186 п.2 "Кража" Уголовного кодекса Молдовы. На данный момент подозреваемый помещен под предварительный арест на 30 дней. За содеянное ему грозит до четырех лет тюрьмы.