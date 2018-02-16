Как в Кишиневе задерживали сутенеров и проституток

Две молодые женщины оказывали в сауне услуги сексуального характера; теперь им и их сутенерам "светит" до семи лет за решеткой.

В феврале полицейские сводки "молчали" о задержаниях сутенеров и проституток в Молдове. Последняя громкая история произошла в конце января. Тогда полиция арестовала 4 мужчин и 2 женщин по подозрению в сутенерстве. Среди их жертв были и несовершеннолетние девушки. Торговцев "живых товаров" сейчас ждет суд. А вот как задерживали несколько лет назад другую преступную группу. Четыре человека были задержаны в одной из саун Кишинева за причастность к проституции.

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