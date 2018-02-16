Машина перевернулась: раненых спасло руководство полиции Молдовы

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Замглавы Генерального инспектората полиции Молдовы Георге Кавкалюк и руководитель управления общественного порядка Марин Максиан в пятницу утром стали случайными свидетелями аварии. Именно они первыми бросились на помощь пострадавшим.
Как сообщили в Генинспекторате полиции, руководители направлялись в Фалешты для участия в кампании по освещению проблемы дорожно-транспортных происшествий.
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Передвигаясь по трассе Кишинев-Бельцы около села Реча, они стали свидетелями аварии.
Водитель автомобиля потерял контроль над транспортным средством.
В итоге машина вылетела с дороги и перевернулась в поле.
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Благодаря тому, что водитель и его дочь были пристегнуты, они остались живы.
Кавкалюк и Максиан помогли им выбраться из автомобиля, вызвали скорую и передали их врачам.
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