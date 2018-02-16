Ничего святого – в Молдове грабят даже храмы: недавно такой инцидент произошел в Кантемирском районе

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Деньги из благотворительного бокса, установленного в храме св. Илии в селе Сырету Кантемирского района похитили злоумышленники.

Кража была совершена в феврале 2018 года.

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По данным Генерального инспектората полиции, подозреваемые были задержаны.

Ими оказались жители сел Киоселия и Харагыш Кантемирского района в возрасте 24 и 28 лет. Они украли из бокса около 500 леев, предназначавшихся для нужд храма.

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Задержанные признали свою вину. Он заявили, что в момент преступления были пьяны, и украденные деньги также потратили на алкоголь.