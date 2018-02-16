Неоправданно оправданный за убийство в итоге осужден на 20 лет тюрьмы

За убийство односельчанина житель Страшенского района получил 20 лет тюрьмы

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Апелляционная палата Кишинева постановила осудить на 20 лет тюрьмы жителя Страшенского района за убийство односельчанина.

По данным Генпрокуратуры Молдовы, в январе 2015 года подсудимый проник в дом, в котором выполнял поденную работу, и нанес множество ударов ножом хозяину.

Жертва нападения скончалась на месте.

Убийца Кристины Пархоменко пойдет под суд еще по двум статьям >>>

В декабре 2015 года суд первой инстанции постановил, что преступление не было совершенно данным человеком. АП Кишинева отклонила запрос прокуроров о пересмотре дела. Но Высшая судебная палата в феврале 2017 года решила отправить дело на пересмотр.

В итоге решением Аппеляционной палаты Кишинева мужчина осужден на 20 лет заключения в пенитенциаре закрытого типа.