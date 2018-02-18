Кишиневские тротуары только для машин

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Возмущенные жители и гости Кишинева размещают в социальных сетях видеозаписи и фотографии, демонстрирующие нарушения автомобилистами не только правил дорожного движения, но и норм перемещения пешеходов по тротуарам.

Но для начала перенесемся в Единцы — там тоже есть свои "герои". Один водитель "заблокировал" выезд автомобилю другого. Тот же нашел весьма "оригинальный" выход из положения.

Нерадивый автомобилист на столичной улице Тигина.

Это видео было сделано на проспекте Штефан чел Маре близ перекрестка с улицей Петру Мовилэ.