Девочку 5 лет на севере Молдовы насиловали старшие братья

Девочку пяти лет в Дрокиевском районе насиловали старшие братья и избивал родной отец, который обвиняется в убийстве матери семейства

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Пятилетнюю девочку в Дрокиевском районе пытали и насиловали. И делали это не какие-то так киднеперы или приемные родители — а отец и старшие братья.

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По данным правоохранительных органов, девочку не кормили, не купали. Более того, ее избивали, а старшие братья неоднократно насиловали.

Глава семейства Александр Стрелюк сейчас находится под следствием. Мужчину обвиняют в убийстве жены по неосторожности. Следствие считает, что пьяный мужчина выставил супругу за порог, и не пускал в дом, в результате чего женщина скончалась от переохлаждения — все происходило в минусовую температуру.

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Отмечается, что, когда девочка родилась, отец не признал ее и не дал ей своей фамилии и отчества. Но в 2016 году, когда перед мужчиной замаячил тюремный срок, он поспешил объявить ребенка своей дочерью, так как это могло послужить смягчающим фактором при вынесении приговора.

Девочка находится в детском доме, за ней наблюдает психолог. Специалисты предполагают, что в приюте ребенку будет лучше. Психологи намерены беседовать с отцом малышки и ее старшими братьями, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.