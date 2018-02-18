Страшная трагедия — в Кишиневе муж зарезал жену и выбросился из окна

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В день, когда большинство жителей Молдовы празднуют Прощеное воскресенье, в Кишиневе произошла страшная трагедия.

Как сообщается на странице Генерального инспектората полиции в Facebook, в воскресенье, около 13.30, мужчина 34 лет выбросился с седьмого этажа жилого дома на Телецентре.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире мертвую женщину 29 лет с раной в области шеи, которая оказалась женой самоубийцы, а также плачущего, но целого и невредимого младенца.



Как уточняет пресс-служба полиции, ребенок родился 30 января 2018 года, его доставили в отделение педиатрии и детской неврологии Муниципальной клинической больницы №1.

Незадолго до того, как свести счеты с жизнью, мужчина позвонил родственникам и попросил, чтобы кто-нибудь позаботился о ребенке. По словам родственников, супруги были не в самых лучших отношениях из-за того, что у мужчины, прыгнувшего с многоэтажки, была другая семья. Он пришел в гости к женщине, однако после ссоры схватил нож, ударил ее в область горла, а затем выбросился с 7 этажа.

Напомним, что год назад в Новых Аненах произошла похожая трагедия, когда 39-летний мужчина задушил жену, а затем совершил самоубийство.