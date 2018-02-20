На юге Молдовы 16-летняя девочка забеременела от отца-насильника

Мужчина, который держал родную дочь в сексуальном рабстве, приговорен к 16 годам заключения.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. За семейное насилие, а точнее, за изнасилование несовершеннолетней дочери был осужден 40-летний мужчина, проживающий в одном из сел Кагульского района.

Уголовное дело было возбуждено после того как жертва, теперь уже 17-летняя девушка, рассказала о том, что случилось, учителям в школе. Они, в свою очередь, сообщили о происшедшем в правоохранительные органы.

Как сообщает Генеральная прокуратура, начиная с 2016 года мужчина насиловал собственную дочь, которая впоследствии от него забеременела.

Вел он себя агрессивно – запрещал дочери ходить в лицей, ограничивал ее общение с матерью, которая уже несколько лет работает за границей.

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В настоящее время девушка передана на попечение своей мамы, которая увезла ее за границу.

Насильник-отец осужден на 16 лет заключения в тюрьме.