На видео сняли арест сутенеров при отправке проституток в Амстердам

Мужчина и женщина на "кастинге" предлагали девушкам торговать своим телом, обещая сотни евро в день.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции сообщил, что мужчина и женщина, граждане Молдовы, 43 и 47 лет подозреваются в найме девушек для работы проститутками в голландском Амстердаме.

Подозреваемые убедили двух молодых женщин, 20 и 29 лет заняться проституцией, пообещав им заработок в размере 400-500 евро в день. Для доставки "живого товара" в Голландию сутенеры изготовили соответствующие документы и приобрели билеты.

© AFP 2018/ VALERY HACHE Проституция и торговля детьми - топ преступлений в Молдове

В результате оперативных мероприятий, предпринятых офицерами Центра по борьбе с торговлей людьми и сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, 9 февраля оба подозреваемых были задержаны прямо во время отправки "рекрутов"-проституток в Амстердам.

Подозреваемые признали свою вину. Они были задержаны на 72 часа, арест может быть продлен на 30 суток. Возбуждено уголовное дело по статье "Сутенерство". Виновным грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.