НАЦ предоставил новые детали незаконных строек в Кишиневе

Дело о махинациях с легализацией строительства в Кишиневе: антикоррупционный центр допрашивает еще несколько человек.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Еще пять человек доставлены во вторник в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы на допрос по делу о легализации авторизированных и неавторизированных построек в Кишиневе.

© Sputnik/ Rodion Proca Детали обысков в Кишиневе: как незаконно строили в столице

По данным следствия, с 2017 года группа лиц снимала в аренду кабинет в здании мэрии Кишинева. Эти граждане организовали незаконную схему по легализации авторизированных и не авторизированных построек в пределах Кишинева в интересах определенных физических и юридических лиц. Ровно неделю назад НАЦ сообщил о задержании 7 человек, из которых двое находятся под предварительным арестом в изоляторе, один — под домашним арестом, а остальные четверо на время следствия — на свободе.

Как сообщили в пресс-службе антикоррупционного центра, во вторник на допрос доставлены специалист главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Кишинева, регистратор Агентства государственных услуг и трое директоров столичных компаний, которые якобы получили услуги указанных чиновников.

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Согласно материалам дела, задокументировано несколько случаев, когда представители экономических агентов передали различные суммы денег для подкупа чиновников. Конечная цель подобных махинаций — получение документов по окончательной приемке строительных работ.

Так, в одном из случаев, который произошел в ноябре 2017 года, упоминаются три помещения на улице Алба Юлия. Сообщается, что для получения протокола по окончательной приемке работ была уплачена взятка в 1500 евро. В другом эпизоде, который также задокументирован в ноябре прошло года, один из подозреваемых передал лидеру группировки две тысяч леев и еще 200 евро — за подготовку соответствующих документов для сдачи объекта недвижимости по улице Соколень. Тогда же состоялась передача 40 тысяч леев в качестве аванса лидерам этой группировки для легализации неавторизированного офиса по улице Мирон Костин.

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В ходе следствия задокументирована передача двух тысяч евро для выдачи документов о перепланировке трех киосков на Каля Мощилор, а также пакета документов по приемке постройки на Албишоара — в обоих случаях с регистрацией в БТИ Кишинева.

"Утром во вторник офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски по месту жительства и в служебных кабинетах подозреваемых. В результате изъяты важные для следствия материалы", — сообщили в пресс-службе антикоррупционного центра.

Сейчас подозреваемых допрашивают. После чего прокуроры примут решение о мере пресечения.