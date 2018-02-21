"Лесные братья" в Кишиневе - обнаружен схрон с боеприпасами

Полиция пытается выяснить, кто причастен к устроению тайника в лесу на Рышкановке.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. В Кишиневе, в лесопарке на Рышкановке, полиция обнаружила тайник с боеприпасами.

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По данным Кишиневского инспектората полиции, из вырытой в земле ямы было извлечено 267 патронов, 25 ударников для учебно-имитационных взрывателей, четыре учебно-имитационных запала и самодельное взрывное устройство в форме конуса.

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Проводится расследование, чтобы установить лиц, причастных к этому схрону. Виновным в правонарушении грозит до 27 тысяч леев штрафа, до 240 часов принудительного труда или до трех лет тюрьмы.