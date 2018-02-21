Тараклийский педофил получил наказание

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Житель Тараклийского района признан виновным в попытке изнасилования 13-летней девочки.

По данным следствия, в ноябре 2017 года 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил на улице ребенка, возвращавшегося домой из магазина. Тогда он повалил девочку на землю и попытался изнасиловать. Реализовать задуманное ему помешал прохожий.

На суде мужчина полностью сознался в содеянном. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа. Также он должен заплатить в пользу потерпевшей более 30 тысяч леев в качестве морального и материального ущерба.

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Известно, что незадолго до совершения данного преступления он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за другие деяния.