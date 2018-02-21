Торговцы совесть потеряли: в Кишиневе продают тонны тухлой колбасы

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. В столичном секторе Рышкановка офицеры управления расследования экономических преступлений инспектората полиции и сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов нагрянули с внезапной проверкой к 11 экономическим агентам и двум физическим лицам, которые торгуют колбасой и мясопродуктами.
В ходе проверки правоохранители выявили серьезные нарушения правил торговли и санитарных норм.
Колбасы и мясопродукты продавались без всяких документов о происхождении, без сертификатов качества, с истекшим сроком годности, а у работников даже не было медицинских справок о состоянии здоровья.
Полицейские изъяли из обращения 300 килограммов испорченных и контрафактных товаров на сумму 32 000 леев, продукты будут проверены в следственной лаборатории.
В отношении 11 экономических агентов и двух физических лиц был составлены протоколы об административном правонарушении, на них наложены штрафы в сумме 42 000 леев.