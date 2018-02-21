В Кишиневе 10-летняя школьница выпала со второго этажа лицея

В Кишиневе 10-летнюю школьницу доставили в больницу после того, как она выпала со второго этажа столичного лицея: в полиции рассказали подробности инцидента

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Десятилетняя школьница из Кишинева доставлена в больницу после того, как выпала из окна лицея, в котором она учится, сообщила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

"Звонок в полицию поступил в 11.20. Сотрудники скорой помощи сообщили полиции, что несовершеннолетняя упала со второго этажа учебного заведения, в котором она учится", — сказала Стати.

По ее словам, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что школьница отпросилась с урока физкультуры, чтобы пойти в туалет.

© Fotolia/ Tyler Olson Детей из молдавских школ могут лишить образования

Представитель полиции отметила, что девочка решила уйти из школы, но охранник не выпустил ее из учебного заведения во время уроков.

Стати подчеркнула, что после этого девочка решила уйти из школы, спрыгнув со второго этажа.

"Девочку госпитализировали в детскую больницу имени Валентина Игнатенко. Она находится вне опасности", — подчеркнула Стати.

Она отметила, что несовершеннолетняя из социально-уязвимой семьи. "Ребенок живет только с мамой. Это не первая ее попытка уйти из школы во время уроков", — сказала представитель полиции.