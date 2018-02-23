Как в Кишиневе захватывают землю за одну ночь, и что с этим делать

На Рышкановке претура борется с желающими оттяпать себе кусок городской земли под парковку для автомобиля.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Недолго продолжалась радость жителей ряда многоэтажных домов Кишинева. Пару дней назад по распоряжению претуры столичного сектора Рышкань были ликвидированы железные ограждения, которые некоторые автомобилисты самовольно установили во дворах, "защищая" свои парковочные места.

Народная земля, как говорится, была возвращена народу — обитателям домов на Московском проспекте, улицах Богдан Воевод, Флорилор, Мирон Костин, Думитру Рышкану и Матей Басараб.

Однако в доме на Московском проспекте буквально через 10 минут эти заграждения вернулись на свое сомнительно законное место. Об этом сообщил руководитель общественной организации "СтопХам в Молдове" Александр Чолак.

"Мы не с Луны упали, мы понимаем, что в городе негде парковаться, но это не повод отбирать муниципальную собственность", — прокомментировал Чолак это происшествие.

Претор сектора Рышкань Николай Балаур, к которому Чолак пришел, чтобы получить комментарий о случившемся, подчеркнул, что граждане, повторно установившие заграждения для парковочных мест, должны быть теперь оштрафованы.

Он призвал тех, кто становится невольными свидетелями подобных инсинуаций, обращаться в полицию с заявлением, чтобы виновные понесли наказание.

Приехав на место происшествия, Балаур лично демонтировал заграждения.

Как говорится, недовольные остались, но таких, к счастью, меньшинство.

А вот как обстоит дело на Ботанике, на улице Пригорень, где, по словам очевидцев, те, кто установил эти импровизированные ограждения, грозят расправой любому "чужому", желающему припарковать свой автомобиль.

Однако в Кишиневе предстоит еще многое сделать, чтобы привести взаимоотношения автомобилистов и пешеходов к состоянию, хоть отдаленно напоминающему гармонию. В доказательство непочатого края работы приводятся фотографии, где нарушители правил дорожного движения оставили свой яркий, заметный и, увы, огорчающий многих след. Речь о территории близ корпуса медуниверситета на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Михай Витязул.