За что убита Анастасия Чекати: заявление полиции

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Глава Гениспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь сообщил о возможных причинах убийства модели Анастасии Чекати.

"У нас сейчас нет точного вывода. Предполагается, что причина трагедии — межличностные отношения. Одна из версий это ревность, поэтому он убил девушку, а затем покончил жизнь самоубийством", — заявил Пынзарь.

Несмотря на то, что родственники Алексея Митаки, подозреваемого в убийстве, выдвигали версии, что убийство совершено третьими лицами, полиция исключает этот вариант: дверь в квартиру была заперта изнутри, а на ноже были найдены отпечатки пальцев Митаки.

Кроме того, по словам близких знакомых пары, пожелавших остаться неназванными, Анастасия попросила Алексея Митаки открыть стоматологическую клинику в Дубае, но он ей отказал, из-за чего в отношениях начались конфликты. В последний период они жили отдельно, и, по словам знакомых, Анастасия просила у Алексея 1000 евро за каждый визит к дочери.