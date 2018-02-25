Наркодилеры изготавливали "зелье" в подвале дома на Рышкановке

Четыре предполагаемых наркоторговца решили, по данным полиции, самостоятельно изготавливать свой товар, а также продавать экстази.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Четыре человека в возрасте от 25 до 36 лет были задержаны в Кишиневе по подозрению в изготовлении и незаконном обороте наркотиков.

По данным Кишиневского инспектората полиции, все задержанные — жители столицы, где он и реализовывали свой товар в особо крупных объемах.

В течение января-февраля 2018 года в группировке действовал сотрудник органов под прикрытием. Он установил, что подозреваемые изготавливали наркотики в подвале жилого дома на Рышкановке.

В результате 10 обысков, проведенных в домах задержанных, а также в одном из спортзалов столицы, было найдено восемь килограммов растений, годных для изготовления наркотиков, таблетки экстази, деньги, вырученные от продажи товара, и помеченные банкноты.

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Общая стоимость конфискованных наркотиков составила около 150 тысяч леев.

Виновные в подобных преступлениях рискуют сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

Пока же подозреваемые помещены под 30-дневный арест.