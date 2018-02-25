Килограммы наркотиков сбывали в Молдове военные и бывший полицейский

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. В Молдове были задержаны 19 человек, имеющих отношение, как считают в Генеральном инспекторате полиции, к одной и той же схеме незаконного оборота наркотиков.
Задержанным — от 18 до 35 лет, все они прописаны в Кишиневе. Среди них есть двое военнослужащих Нацармии и бывший полицейский.
Установлено, что подозреваемые сбывали гашиш, экстази, марихуану и амфетаминосодержащие препараты.
В течение двух последних месяцев за группировкой следили, туда даже были внедрены сотрудники полиции. Все подозреваемые были задержаны в разное время в момент продажи наркотиков.
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Затем последовало 42 обыска в домах задержанных, и были найдены около килограмма гашиша, более килограмма марихуаны, таблетки экстази, амфетамин в ассортименте, весы, сим-карты, мобильные телефоны и деньги, вырученные от продажи наркотиков.
Общая сумма конфискованных наркотиков — около 550 тысяч леев.
На 30 дней были арестованы 11 подозреваемых, еще четверо находятся на свободе на период следствия, другие четыре человека ожидают применения к ним меры пресечения в виде ареста, а пока они задержаны на 72 часа.
Всем подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы, если суд признает их вину.
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Однако это не весь "улов" полиции по наркотикам за последнее время. По всей стране было проведено 139 обысков, в ходе которых были выявлен наркодилеры. Девять человек были арестованы на 30 дней.
Было найдено два килограмма марихуаны, килограмм наркотикосодержащих растений, 300 миллиграммов метамфетамина, 40 таблеток психотропных препаратов, более двух литров сырья по производству наркотиков, множество доз героина, метадона, амфетамина, опиума и 76 приспособлений для употребления наркотиков в виде ингаляции. Также полиция конфисковала девять единиц огнестрельного оружия и 40 патронов — все это хранилось незаконно. Более того, были обнаружены и ликвидированы две подпольные лаборатории по изготовлению наркотиков. По окончанию следствия их уничтожают.
Общая стоимость найденных препаратов и веществ — около 200 тысяч леев.