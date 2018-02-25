Килограммы наркотиков сбывали в Молдове военные и бывший полицейский

Около 30 человек были задержаны в Молдове за изготовление и распространение наркотиков, среди них - двое военнослужащих и бывший полицейский.

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. В Молдове были задержаны 19 человек, имеющих отношение, как считают в Генеральном инспекторате полиции, к одной и той же схеме незаконного оборота наркотиков.

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Задержанным — от 18 до 35 лет, все они прописаны в Кишиневе. Среди них есть двое военнослужащих Нацармии и бывший полицейский.

Установлено, что подозреваемые сбывали гашиш, экстази, марихуану и амфетаминосодержащие препараты.

В течение двух последних месяцев за группировкой следили, туда даже были внедрены сотрудники полиции. Все подозреваемые были задержаны в разное время в момент продажи наркотиков.

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Затем последовало 42 обыска в домах задержанных, и были найдены около килограмма гашиша, более килограмма марихуаны, таблетки экстази, амфетамин в ассортименте, весы, сим-карты, мобильные телефоны и деньги, вырученные от продажи наркотиков.

Общая сумма конфискованных наркотиков — около 550 тысяч леев.

На 30 дней были арестованы 11 подозреваемых, еще четверо находятся на свободе на период следствия, другие четыре человека ожидают применения к ним меры пресечения в виде ареста, а пока они задержаны на 72 часа.

Всем подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы, если суд признает их вину.

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Однако это не весь "улов" полиции по наркотикам за последнее время. По всей стране было проведено 139 обысков, в ходе которых были выявлен наркодилеры. Девять человек были арестованы на 30 дней.

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Было найдено два килограмма марихуаны, килограмм наркотикосодержащих растений, 300 миллиграммов метамфетамина, 40 таблеток психотропных препаратов, более двух литров сырья по производству наркотиков, множество доз героина, метадона, амфетамина, опиума и 76 приспособлений для употребления наркотиков в виде ингаляции. Также полиция конфисковала девять единиц огнестрельного оружия и 40 патронов — все это хранилось незаконно. Более того, были обнаружены и ликвидированы две подпольные лаборатории по изготовлению наркотиков. По окончанию следствия их уничтожают.

Общая стоимость найденных препаратов и веществ — около 200 тысяч леев.