Смерть в огне: в Хынчештском районе погибла женщина

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Жительница села Бужор Хынчештского района погибла в результате пожара, произошедшего в ее доме в воскресенье вечером. Об этом в понедельник сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД РМ.

Как уточнили в ведомстве, пожарных на место ЧП не вызывали, так как огонь погас сам.

К сожалению, местные жители слишком поздно заметили неладное. 62-летнюю женщину нашли мертвой в ее доме.

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По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за неисправности печи.

По этой причине, а также из-за сломанных дымоходов в 2018 году в Молдове произошли уже 73 пожара. Жертвами стали 27 человек.