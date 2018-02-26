Тухлое и сомнительное мясо готовилось к продаже на рынках Молдовы

Тонны мясной продукции сомнительного происхождения и даже с истекшим сроком годности выявлены полицейскими на двух предприятиях в центральном районе Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. В Молдове продолжаются проверки бизнеса, связанного с обработкой мяса, изготовлением колбас и копченостей, предназначенных для продажи на внутреннем рынке страны. В частности, сотрудники правоохранительных органов вместе с экспертами Национального агентства продовольственной безопасности посетили два подобных предприятиях в Криулянском районе.

"В результате проверок в отделе производства обнаружено свыше шести тонн мясной продукции, из которых порядка четырех тонн свинины и телятины без указания маркировки и срока годности, а также 35 килограммов с истекшим сроком годности и еще 1800 яиц без документов о происхождении продукции и санитарно-ветеринарного сертификата", — отметили в пресс-службе полиции.

Там также сообщили, что выявлены санитарные нарушения при хранении мясной продукции.

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"Общая сумма товара составляет порядка 470 тысяч леев. Указанные продукты конфискованы и переданы на хранение в территориальное отделение продовольственной безопасности Криулян для принятия решения и проведения процедуры по уничтожению", — сообщили в правоохранительных органах.

Виновным грозит штраф от шести до девяти тысяч леев.